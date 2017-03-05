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Şırnak'ta karada ve havada askeri hareketlilik

Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye-Irak sınır hattında terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlar ve arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında bölgede yoğun bir askeri hareketliliğin...

Şırnak'ta karada ve havada askeri hareketlilik

Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye-Irak sınır hattında terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlar ve arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında bölgede yoğun bir askeri hareketliliğin görüldüğü belirtildi.
Şırnak bölgesinde PKK'lıların kış üstlenmesine girmesini önlemek ve bölgede bulunan terör örgütü mensuplarını ve kış üstlenme alanlarını etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşanırken, Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafetttin Havalimanında da askeri hareketliliğin önemli noktalarından biri oldu. Batı illerinden gelen askerler, zırhlı araçlar ile Şırnak, Cizre ve Silopi bölgesine sevk edilirken, yine bu bölgede bulunan ve görev süreleri tamamlanan askerlerde aynı şekilde havalimanına taşındığı görüldü. Şırnak bölgesinde karada yaşanan hareketliliğin bir benzeri de havada yaşandı. Şırnak bölgesine gelen askerler, Helikopterler ile dağlık alanlarda bulunan üst bölgelerine taşındı. Sevkiyatlar sırasında taaruz tipi Helikopterlerin de havadan güvenliği sağladığı gözlendi.

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