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Şırnak'ta kar okulları yine tatil etti

ŞIRNAK'ta, aralıksız yağan kar, Şırnak-Siirt, Şırnak-Hakkari karayolu ile 44 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak merkez ve bağlı köylerde de okullarda bugün de eğitime 1 gün ara verildi. Karayolları 9'uncu Bölge...

Şırnak'ta kar okulları yine tatil etti
ŞIRNAK'ta, aralıksız yağan kar, Şırnak-Siirt, Şırnak-Hakkari karayolu ile 44 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak merkez ve bağlı köylerde de okullarda bugün de eğitime 1 gün ara verildi.
Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Beytüşşebap ile Uludere İlçesi'ne bağlı 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karayulunun da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu belirtilirken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Şırnak Belediyesi'ne bağlı ekiplerin de iş makineleriyle şehir merkezindeki ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yollarda kalırken, özellikle Lise Caddesi'nde trafik kilitlendi. Sürücülerin imdadına polis ve çevredekiler yetişirken, yolda kalan araçları polisler itmeye çalıştı.
ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi, bağlı belde ve köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat 2017 Çarşamba günü Şırnak Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Beldelerde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan gebe ve engelli personele de bir gün idari izin verilmiştir."

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