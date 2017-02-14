Şırnak'ta kar esareti: 2 il ile bağlantı yolu kapandı

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karayolları kapanırken, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 günlük idari izin verildi.Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak-Siirt ile Şırnak-Hakkari karayolları ve 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak il merkezine ulaşım sadece Cizre İlçesi yönünde sağlanırken, İl Özel İdaresi Genel Sekterliği ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinice kapanan yolların ulaşıma sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak merkeze bağlı köy ve beldelerdeki bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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