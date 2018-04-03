Şırnak'ta ilk kez işaret dili kursu açıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde, işitme engellilerin iletişimde yaşadığı zorluğun aşılmasına katkı sağlamak amacıyla ilk kez işaret dili kursu açıldı. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ulus Budak, kentte yaşayan 350 dolayında işitime engelli ile daha kolay iletişim sağlamak, onların sıkıntılarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan kursta, öğretmen, imam ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 20 öğrencileri bulunduğunu söyledi.

Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin, Halk Eğitim Merkezi Desteği ile açtığı kursta, öğretmenler, din adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine işaret diliyle basit cümle yapıları, sıfatlar, fiiller, soru cümleleri ve diyalog örnekleri ile parmak alfabesi öğretiliyor. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ulus Budak, kentte yaşayan 350 dolayında işitime engelli ile daha kolay iletişim sağlamak, onların sıkıntılarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan kursta, öğretmen, imam ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 20 öğrenci eğitim veriliyor.

'İŞARET DİLİ SABIR, ÖZVERİ VE SORUMLULUK GEREKTİRİYOR'

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Budak, haftada 10 saat olmak üzere 120 saat eğitim vereceklerini ifade ederek, işaret dilinin konuşma dilinden farklı olduğunu fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dil olduğunu söyledi. Budak, "Türk işaret dili kursu 120 saati kapsamakta. Haftalık 10 saat üzerinden 12 haftalık bir süreç almaktadır. Kursumuz için temel ilkelerimiz nelerdir diye baktığımızda sabır, özveri ve sorumluluk gerektirmektedir. İlk kursumuzun şartı okur yazar olmak yeterlidir" dedi. İşaret dili eğitiminin çok zor olmadığını belirten Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ulus Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk İşaret Dili kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen işitme yetersizliği eğitim hizmetlerinin tümü, bireylerin işitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları, dil ve konuşma, sosyal, akademik gibi tüm becerilerini olabilecek en üst düzeye çıkarabilmeyi hedeflemektedir. Bu gerekçe ile kurs programı ile bireylerin, Türk İşaret Dilini kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması programın sonunda kursiyerler, Türk İşaret Dili ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Bu kapsamda, günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim, coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir. Günlük yaşamda kullanılan Türk İşaret Dili cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir."

KURSA CAMİ İMAMI DA KATILIYOR

İşitme engellilerin dini vecibelerini yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla kursa geldiğini ifade eden Cami imamı Guhdar Zeyrek ise "İşitme engelli olan kardeşlerimiz var. Onlar sokak dilini konuşuyorlar. Anne babalarının onlara öğrettiği şekilde öğreniyorlar. Bizim onlarla diyalog kurmamız biraz zor oluyor. Bu kursa açılmış biz bunun tam eğitimini alacağız. Bundan sonrada engellilerimizle daha fazla iletişim kuracağız. Onlara da bu dili öğretebilme açısından hem onlar için hem bizim için iyi. Hem dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla, hem de diyalog kurmak amacıyla biz bu kursu öğreneceğiz. Dolayısıyla onlara da faydalı olmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

İşitme engelli öğrencisi olmadığı halde ileride engelli öğrencisi olabileceği düşüncesiyle kursa katılan İngilizce Öğretmeni Fatma Nur Yıldırım da "Etrafımızda işitme engelli öğrenciler veya insanlar olabilir onlar yardım edebilmek için bu kursa geliyoruz" dedi.



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