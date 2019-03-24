Şırnak'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı

ŞIRNAK Valiliği ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nca düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin başlangıcı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımıyla yapıldı.Şırnak'ta 82 okuldan bin 230 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı. Takımlar, iki ay süreyle mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele edecek. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin başlangıç törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı.Etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocukken oynanan ve çocukların birbirine kenetlenmesine, kucaklaşmasına vesile olan oyunların kültürün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, bu değerlerin tekrar çocukların gönlünde vücut bulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Yardımcısı Ersoy, çocukların elleri taş ve sapan değil, kalem tutması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:'YAVRULARIMIZIN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASI İÇİN ANT İÇTİK'"Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Biz bu ülkede makul her insanın kanında insanlık olan herkesin isteyebileceği şeyleri istiyoruz. Biz bu topraklar üzerinde Hakkari’den Edirne’ye, Muğla’dan Ardahan’a bütün bu coğrafyada sadece kardeşçe yaşamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz. Ağlamak, üzülmek istemiyoruz. Herkes işinde gücünde olsun istiyoruz. Dükkanlarımız açık olsun, tarlalarımız ekinli olsun, yaylalarımızda hayvanlarımız otlansın istiyoruz. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz analar ağlasın istemiyoruz. Bu salonda gördüğünüz yavrucakların eli ne taş tutsun ne sapan tutsun onların eli kalem tutsun istiyoruz. Geleceklerini kazansın okusunlar, eğitilsinler istiyoruz. Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Tükiye’nin her yanında olduğu gibi Şırnak’ta da çocuklarımızın yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik bunun için mücadelemize devam edeceğiz."'KAMU KAYNAKLARININ SONUN KADAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'Vali Mehmet Aktaş ise devlet olarak en büyük amaçlarının geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmelerine ortam hazırlamak olduğunu aktardı. Vali Aktaş, "Hiç şüphesiz devlet ve millet olarak, en büyük amacımız, geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda yetişmeleri, iyi bir ortamda eğitim almaları ve bizleri bu güne kadar dimdik ayakta milli ve manevi değerlerine bağlı olarak, yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmalarıdır. Bu doğrultuda bize kamu kaynaklarının sonun kadar çocuklarımızın geleceği için seferber ediyoruz. Bunun yanında ailelerimiz hiç şüphesiz en fazla çocukların eğitimi için, çocukların geleceği için masraf ediyorlar. Fakat buna ilaven sivil toplum kuruluşların ve gönüllü kuruluşların da burada olduğu gibi bu işe destek vermesi, hiç şüphesiz çok anlamlı ve çok değerlidir. Geleneksel spor dallarımızdan olan seksek ve mendil kapmaca oyunu üzerinden kurgulanmış çok geniş kapsamlı bir turnuvanın Şırnak’ımızda icra etmiş olması bizi çok sevindirmiştir" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Aktaş çocuklarla birlikte seksek oynadı ve mendil kapmacada mendil tuttu.

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