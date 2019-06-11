Şırnak'ta Geleneksel Çocuk Oyunları finali

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK () - ŞIRNAK'ta, valilik ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nca düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin finali yapıldı.

Şırnak'ta, 82 okuldan bin 230 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nde, takımlar, iki ay boyunca mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele etti. Finale, Vali Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı. Şırnak Final Okulu ve Şırnak Gazipaşa İlkokulu arasında mendil kapmaca oyununun finali yapıldı. Kazanan Gazipaşa İlkokulu, Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin birincisi oldu. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nde başarı elde eden takımlara düzenlenen törenle kupaları verildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, devletin bütün kaynaklarını çocukların iyi bir şekilde yetişmesi için seferber ettiklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz devlet ve millet olarak en büyük amacımız gayretimiz siz değerli çocuklarımızı sağlıklı sıhhatli bir ortamda yaşamanız ve iyi eğitim alarak, iyi bir terbiye alarak milli ve manevi değerlerinizi bağlı kalarak yetişmeniz ve hayata hazırlanmanızdır. Bu noktada biz devlet olarak bütün kaynaklarımızı sizlere seferber ediyoruz. Yine sizlerin aileleri bütün imkanlarını sizin yiyip içmeniz için, sağlıklı sıhhatli olmanız için imkanlarını seferber ediyorlar. Amacımız, gayemiz hep bu. Ama bunun yanında sivil toplum faaliyetleri, gönüllü faaliyetler çok anlamlıdır, çok değerlidir. İşte onlardan bir tanesi de Türkiye Çocuk Oyunları Federasyonu ve spor kulüplerinin az sayıda ilde uyguladığı geleneksel çocuk oyunları turnuvasıdır. Bu turnuva çok anlamlı ve değerlidir. Her şeyden önce siz değerli yavrularımızın spor yapmasını, kendi becerilerini ortaya koyması, bunun yanında birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, kardeş olmanız, arkadaş olmanız anlamında da çok değerlidir."

FOTOĞRAFLI