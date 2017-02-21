Şırnak'ta FETÖ'den tutuklu generallere HDP'nin suç duyurusunda takipsizlik verildi

Felat BOZARSLAN/ŞIRNAK, () - FETÖ/PDY terör örgütünden tutuklu olan eski Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan hakkında, Şırnak'ta 246 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında insan haklarına aykırı davrandıkları, sivil can kayıplarına neden oldukları iddiasıyla yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı verildi.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve hendek operasyonlarının yapıldığı dönemde Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı olan Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın insan haklarını ihlal ettiğine ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Suç duyurusunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde Şırnak'taki yetkililerin görevlerini kötüye kullandığını iddia eden HDP'li İrmez, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Tümgeneral Baysar ve Tuğgeneral Gürcan'ın, Şırnak'ta görevli oldukları sırada işledikleri suçlardan dolaylı yargılanmalarını istedi. Suç duyurusu üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütü suçundan tutuklu bulunan şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kararda, iddialara ilişkin delil olmadığını belirten savcı, şikayet edilen Tümen ve Tugay komutanlarının Şırnak ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında, insan haklarına aykırı davrandıkları, sivil can kayıplarına neden oldukları, sivil yerleşimleri yakıp yıktıklarına dair şikayetçi iddiasının soyut ve genel nitelikte bulunduğunu kaydetti. Şikayetin ciddi bulgu ve belgeye dayanmadığını ifade eden savcı, bu nedenle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, referandum kampanyası nedeniyle 17 Şubat günü geldiği Şırnak'ta konuşması sırasında "Şırnaklıları katletmek için, Tugaydan tankları çıkaran o tutuklu iki general var ya" diyerek Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ı suçlamıştı.