Şırnak'ta Cudi Dağı'nda PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, PKK'lıların bahar-yaz hazırlıklarını engelleme ve imha etmeye yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıta tüp, ilaç, ve yaşam malzemesi bulundu.Şırnak Valiliği, bahar ve yaz mevsimi için Cudi Dağı'nda hazırlık yapan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Cudi Dağı bölgesinde 26 Şubat ile 1 Mart 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütünün bahar yaz hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona, ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında jandarma unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 16 büyük tüp, 11 küçük tüp, 2 akü, 5 hücum yeleği, 5 palaska, 11 makap ayakkabı, 47 kitap, 130 kutu ilaç, 36 enjektör, 12 adet şemsiye, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

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