Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, PKK'lıların bahar-yaz hazırlıklarını engelleme ve imha etmeye yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıta tüp, ilaç, ve yaşam malzemesi bulundu. Şırnak...

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi
ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, PKK'lıların bahar-yaz hazırlıklarını engelleme ve imha etmeye yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıta tüp, ilaç, ve yaşam malzemesi bulundu.
Şırnak Valiliği, bahar ve yaz mevsimi için Cudi Dağı'nda hazırlık yapan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Cudi Dağı bölgesinde 26 Şubat ile 1 Mart 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü üyelerini  etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütünün bahar yaz hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona, ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında jandarma unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 16 büyük tüp, 11 küçük tüp, 2 akü, 5 hücum yeleği, 5 palaska, 11 makap ayakkabı, 47 kitap, 130 kutu ilaç, 36 enjektör, 12 adet şemsiye, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.