Şırnak'ta burukluk, Cizre'de sevinç

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yeniden gündeme getirdiği Şırnak'ın ilçe, Cizre'nin de il olması konusu, Şırnak'ta tepki, Cizre'de ise sevinç yarattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB olağan genel kurulunda, Şırnak'ın ilçe, Cizre'nin il olmasını yeniden gündeme getirmesi, Şırnaklılar'ı üzerken, Cizre'de ise büyük sevince yol açtı. Şırnaklı bir çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını hayretle izlediklerini belirterek "Şırnak merkezde çıkan 'evet' oylarının karşılığı bu olmamalıydı" dedi.Bu karar gerçekleşirse Şırnak'tan göçün çok büyük olacağını, çok büyük tahribat yaratacağını söyleyen Şırnaklılardan Ekrem Ertaş, "Cizre de il olsun, Şırnak da il olsun" dedi.Esnaf İdris Payan da, kararı doğru bulmadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın buğün yaptığı açıklamayı Şırnak halkı olarak doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin kalkınmasının Şırnak'ın il konumundan düşürülmesinden geçmemeli. 15 Temmuz darbe girişimini engelleyen Şırnak halkının ödülü bu olmamalıydı" diye konuştu.Şırnaklı İslam Yiğit ise, 27 yıldır il konumundaki Şırnak'ın bu statüsünü kaybetmesinin, halkta sosyal, ekonomik anlamda büyük kayıplara neden olacağını söyledi. Hüseyin Tekin de "Şırnaklılar üzülmüştür. Mağduruz. İlimize dokunmayın rahat bırakın bizi" dedi.Mehmet Gerden de, Şırnak'ta 19 yıldır esnaf olduğunu belirterek, "Şırnak il kalsın Cizre de il oluyorsa olsun. Biz buna karşı değiliz. Ancak Şırnak halkı ve burada yaşayanlar olarak Şırnak'ın il statüsünün elinden alınmasına kesinlikle katılmıyoruz" diye konuştu.CİZRE'DE SEVİNÇCizre'nin il statüsüne kavuşmasının yeniden gündeme getirilmesi ilçe merkezinde sevinçle karşılandı. Cizre halkının uzun yıllar terör olayları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını savunan vatandaşlar, il olarak bu mağduriyetin giderilmesini ümit ettiğini söyledi.Taksici Sait Yıldızaydın, çay ocağı işletmecisi Ahmet Onur, Esnaf Sait Çatuk ve manifaturacı Aziz Değer ile kuaför Adnan Seyitoğlu, Cizre'nin çok uzun yıllar önce il olması gerektiğini, bu konuda geç kalındığını savundu. Terör öloyları nedeniyle halkın büyük kesiminin mağdur olduğunu belirten Cizreliler, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanı konuşmasını televizyondan izledik. Cizre'nin il olmasıyla ilgili söylediği sözler bizi mutlu ederken, heyecanlandırdı. Çok sevindik. Geçen sefer de böyle bir konuşma geçti ama yapmadılar. İnşallah bu kez söylemde kalmaz, gerçekleşir. Geç alınmış bir karar olmasına rağmen sevindirici bir karar. Cizre il olursa, iş ve istihdam olanakları artar. Terör ve şiddet olayları azalır. Cizre halkı, büyük acılar çekti terör yüzünden. Şimdi Cizre il olursa mağduriyet bir nebze de olsa giderilmiş olacak. Umarım bu karar memleketimize ve Cizremize hayırlı uğurlu olur."

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