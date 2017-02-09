Şırnak'ta bir asker solunum yetmezliği sonucu kurtarılamadı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Jandarma Komando Taburu’nda görevli er Eyüp Kurtoğlu, uzmanlık sınavına katılmak için geldiği Şırnak Kabul Toplama Merkezi’inde solunum yetmezliği nedeniyle kurtarılamadı.Uludere Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 6 aydan bu yana vatani görevini yapan Er Eyüp Kurtoğlu, uzman çavuşluk sınavına katılmak üzere geldiği 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki Kabul ve Toplama merkezi’nde solunum yetersizliği nedeniyle fenalaştı. Çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen Kurtoğlu, burada yapılan ilk müdahale ardından Batman'a sevk edildi. Batman'a götürülmek üzere yola çıkarılan Kurtoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda şehit oldu. Gaziantep nüfusuna kayıtlı olan şehit asker Kurtoğlu'nun cenazesinin memleketine gönderildiği belirtildi.