Şırnak'ta amatör futbolculara spor malzemesi dağıtıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekici, terör olayları nedeniyle futbol alanında 1 yıl kayıp yaşadıklarını dile getirerek, moral ve motivasyonlarını artırmak için kentte faalliyet gösteren 10 amatör futbol takımın antrenör ve futbolcularına spor malzemesi dağıttı.

Şırnak'ta faaliyet yürüten Bölgesel Amatör Lig ve diğer amatör kulüp temsilcileriyle toplantı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekici, takımlara spor malzemesi yardımı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ekici, Şırnak'ta amatör branşlarda çok başarılı sporcular çıktığını belirterek, terör olaylarından dolayı 1 yıl kayıp yaşadıklarını söyledi. Ekici, futbolcuların moral ve motivasyonunu artırmak için takımlara spor mazlemesi desteği sunacaklarını dile getirek, "Malum olaylardan dolayı spor anlamında 1 yıllık bir kaybımız oldu. Biz tekrar toparlanıyoruz. Gerek eğitimcilerimizi gerekse sporcularımızı tekrar moral ve motivasyonlarını artırma sürecini başlattık. Gerçekten desteklediğinde bölge insanının neler yapabilecekleri ortadadır. Çok başarılı sporcularımız milli takım düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir. Güreş, boks, atletizm dallarından dünya ve Avrupa dereceleri elde eden sporcularımız oldu ve olmaya da devam edecektir. Bundan sonra çalışmalarımızı hızlandırıp bölgede artık ses getirecek başarıları hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 10 takımın antrenör ve sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.



FOTOĞRAFLI