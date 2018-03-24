Şırnak'ta 643 milyonluk zimmet vurgununa 10 tutuklama

ŞIRNAK'ta, Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü'ne gönderilen toplam 643 milyon lirayı, usulsüz ve sahte ödeme emri belgesiyle, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açtığı hesaba aktarıp vurgun yapan eski polis memuru Selahattin K.'nin verdiği bilgilerle gözaltına alınan 28 kişiden 10'u tutuklandı. Eski polis memuru Selahattin K. de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, 2015-2017'de polis memuru olarak görev yapan Selahattin.K.'nin, kurum mutemetliği yaptığı süre içerisinde, usulsüz ve sahte ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Selahattin K.'nin, 12 Mart'ta polis tarafından yakalandıktan sonra yapılan sorgusunun ardından, Şırnak merkezli 11 ilde yürütülen operasyon kapsamında, aralarında Mal Müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 28 kişi, 'zimmet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve bağlantılı suçlardan gözaltına alındı.

'EN BÜYÜK ZİMMET OLAYI'

Emniyet yetkilileri, olayın, Cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Vurgunla bağlantısı olan şüpheliler, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada da ifade veren sanıklardan 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUTEMET OLARAK GÖREVLİYKEN VURGUN YAPTI

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve daha sonra iade edilen polis memuru Selahattin K.'nin, Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 643 milyon lirayı, herhangi bir izin almadan yasalara aykırı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktardığı belirlenmişti. Emniyette mutemet olarak görev yapan Selahattin K.'nin işlem için gittiği Şırnak merkezdeki banka şubesinde görevli, bu miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap için ödenek olarak ayrılmasından şüphelenmişti. İşlem hemen durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü'ne haber verilmişti. Selahattin K., bu sırada kaçmıştı. Daha önce 7 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen polis memuru Selahattin K., Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alınmıştı. Şüpheli, sorgusunun ardından tutuktlanmıştı.



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