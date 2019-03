Şırnak'ta 500 yıldır süren baharın gelişini kutlama geleneği

ŞIRNAK'ın Balveren beldesi sakinleri, her yıl Mart ayının ortalarında baharın gelişini kutlamak için bir araya geliyor. 500 yıldır süren geleneksel etkinlikte yüzlerce kişi, yapılan yemekleri yiyip, sergiledikleri yöresel oyunlarla baharın gelişini kutluluyor.Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnak'ın Balveren Beldesi sakinleri, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluşuyor. 500 yıldır sürdürdükleri 'Adarok' etkinliğini bu yıl da gerçekleştiren bölge sakinleri, büyük tencerelerle yemek yapıp, yüzlerce metre uzunluğundaki sofralara dizildi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, aynı sofrada buluştu, yaşlılar sohbet etti, gençler ise yöresel oyunlar oynadı.'DEDELERİMİZ BUNU 500 YIL ÖNCE BAŞLATTI'Belde sakinlerinden Abdulaziz Bayram, bu geleneğin dedelerinden kalma bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Biz her zaman buraya ilk baharda geliyoruz, birlikte yemek yiyor. Huzur için, toplum için ve baharın gelişi için buraya geliyoruz. Dedelerimiz bundan yaklaşık 500 sene önce başlattılar bunu. Biz de devam ediyoruz. Yemek yedikten sonra gençlerimiz burada yöresel oyunlar oynuyorlar. Balverenli olup il dışında olan vatandaşlarımız da buraya geliyorlar. Arkamızda, Bestler Dereler önümüzde Cudi Dağı, biz de Besta bölgesinde huzur içinde etkinliğimizi sürdürüyoruz. Memleketimize bir huzur geldi" dedi.'BUGÜN GÜZEL VE ÖZEL BİR GÜN'Bu ektinliğin kendileri için özel bir gün olduğunu anlatan Ahmet Bayram ise, "Biz her yıl bugünü kutluyoruz. Eski zamanlarda biz köy merkezinde ve çevresinde kutluyorduk. Nohut, buğday kaynatıp dağıtıyorduk. O zamanlarda imkanlar olmadığı için köyden uzaklaşamıyorduk. Buraya her aileden, her kesimden hiçbir fark gözetmeksizin herkes gelip, kutlamalara katılıyor. 500 yıla yakındır biz bunu kutluyoruz. Yöresel, çeşit çeşit oyunlar oynanıyor. Hocalarımız bir yanda sohbet edip, vaazlarda bulunuyorlar. Namaz kılıp, ibadet yapıyorlar. Gençler türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Bugün güzel ve özel bir gün bizim için" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI