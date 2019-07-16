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Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

ŞIRNAK Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli programlar...

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması
ŞIRNAK Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli programlar düzenlendi. Şırnak Valiliği önündeki alanda düzenlenen programa Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Düzenlen programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. Vali Aktaş, "Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve saadeti için şahadete yürüyen tüm kahramanlarımızı burada bir kez daha minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde bir hain kalkışma, bir alçak darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu hain kalkışmayı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ’cü vatan hainleri, milletin silahlarını, bu aziz millete doğrultarak kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulundular, milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak için saldırdılar. Aziz milletimiz; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde de istiklal ve istikbali için bir kez daha tek yürek, tek bilek olmuş, bedenlerini kalkan yapmış, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olmuştur" dedi.

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