Şırnak Küpeli Dağı'nda mayın: 2 asker şehit, 4 asker yaralı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı çatışma ile ilgili şxu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı 4 Ocak 2017 tarihinde başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olduğu değerlendirilen basma düzenekli El Yapımı Patlayıcının patlaması sonucu iki (2) askeri personelimiz şehit olmuş, dört (4)askeri personelimiz yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet,yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."