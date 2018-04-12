Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda bir yolcu raylara düştü-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
MARMARAY Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
fotoğraflı
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() MARMARAY Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. fotoğraflı
12 Nisan 2018 Perşembe 11:52
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
MARMARAY Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
fotoğraflı
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