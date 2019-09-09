Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Ozan URAL- Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() ŞİRİNEVLER'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Edirnekapı istikameti kapanırken trafik yan yola yönlendirildi. Vatandaşlar...
Ozan URAL- Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() ŞİRİNEVLER'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Edirnekapı istikameti kapanırken trafik yan yola yönlendirildi. Vatandaşlar kazayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.
BİR ÖLÜ, 3 YARALI
Bakırköy, Şirinevler'de meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Henüz bilinmeyen bir sebeple 5 otomobilin birbirine girerek zincirleme kazaya meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTILAR
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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