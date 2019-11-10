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Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, () ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için araçlarından...
GENEL 10.11.2019, 09:59
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, () ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan birçok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm diyene'" dedi.
(FOTOĞRAF)
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