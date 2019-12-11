Sırbistan havayolu şirketi 2 yıl sonra yeniden İstanbul seferlerine başladı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İKİ yıl önce İstanbul seferlerini durduran Sırbistan havayolu şirketi Air Serbia, bugün itibariyle Belgrad- İstanbul karşılıklı seferlerine başladı. İlk uçak bugün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul'a uçuşlarını 2017 yılında durdurma kararı alan Air Serbia, İstanbul Havalimanı'na karşılıklı seferleri başlatma kararı almıştı. İstanbul Havalimanı ile Belgrad arasındaki karşılıklı yapılacak seferler bugün itibariyle başladı. Air Serbia'nın uçuşlarını başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı da 74'e ulaştı. İlk sefer nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " 14 Mart 2017'de İstanbul uçuşlarını durduran Air Serbia, bugün İstanbul-Belgrad seferlerine yeniden başladı! İstanbul Havalimanı'na hoş geldin diyor, birlikte nice emniyetli uçuşlar diliyoruz" dedi.