banner314

banner325

Son Dakika

Sipsi için coğrafi işaret alınacak

BURDURLU sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir (59), geleneksel ve otantik bir yöre çalgısı olarak bilinen sipsiye coğrafi işaret almak için mücadele ediyor. Altınyayla Kaymakamlığı'nca Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat eden Demir,...

GENEL 09.11.2019, 10:53
BURDURLU sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir (59), geleneksel ve otantik bir yöre çalgısı olarak bilinen sipsiye coğrafi işaret almak için mücadele ediyor. Altınyayla Kaymakamlığı'nca Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat eden Demir, "Evrakın Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edildiğini gördüm. En büyük sevincim budur. Artık Dirmil sipsisi tescillenmiş olacak" dedi.

Burdur'a ait geleneksel ve otantik bir yöre çalgısı olarak bilinen ve yoğun olarak Altınyayla (Dirmil) başta olmak üzere Burdur'un diğer ilçeleriyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde üretilip çalınan sipsi, curayla kullanıldığında muhteşem bir ikili oluşturuyor. Burdurlu sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir de ilkokulda kendisi için yaptığı sipsiyle başladığı yolculuğunda 51 yıldır sipsi imalatı yapıyor. Yurt içi ve dışında çok sayıda sanatçı için sipsi yapan Hüseyin Demir, yıllardır da Teke yöresinin en önemli çalgıları arasında yer alan sipsiye coğrafi işaret almak için mücadele ediyor.

14 YILDIR COĞRAFİ İŞARET İÇİN UĞRAŞIYOR

Hüseyin Demir, yaklaşık 14 yıldır sipsiye coğrafi işaret almak için çaba içerisinde olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretle ilgili olarak yaklaşık 14 yıldır, Altınyayla (Dirmil) Belediyemize şu anda görevdeki dördüncü başkanımız, bütün başkanlarımızla ayrı ayrı istişare ettik. Sipsiyle ilgili hazırladığımız bütün doneleri, geçmişten günümüze Dirmil sipsisinin özelliğini detaylandırarak, coğrafi işaret almaları için belediyemize sundum. Belediyemizin müracaat ettiğini söylediler ama Türk Patent Enstitüsü'nde o belgeye ulaşamadık" dedi.

'DİRMİL SİPSİSİ TESCİLLENMİŞ OLACAK'

Altınyayla Kaymakamı Sedat Özdemir'e konuyu açtığını ve Özdemir'in konuya çok sıcak yaklaştığını anlatan Demir, "Sipsiye coğrafi işaret alınmasının çok iyi olacağını söyledi. 'Belgeleri bana gönderirseniz gerekli yerlere iletirim' dedi. Elimdeki belgeleri kendisine verdim. Evrakların Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edildiğini gördüm. En büyük sevincim budur. Artık Dirmil sipsisi tescillenmiş olacak" diye konuştu.

'BU YIL 4 TANE FRANSA'YA GÖNDERDİM'

İlkokulda 1968 yılında kendisi için yaptığı sipsiyle birlikte başladığı yolculuğunda yaklaşık 51 yılı geride bırakan Demir, şöyle dedi: "Sipsiyi Fethiye, Manavgat, Gazipaşa bölgesinden ellerimle kesip getirdiğim kamışlardan yapıyorum. Konservatuvarda okuyan arkadaşlarımıza, radyo sanatçısı arkadaşlarımıza sipsi yapıp gönderiyorum. Sipsiye ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu yıl 4 tane Fransa'ya gönderdim. Avusturya'ya, Almanya'ya, İsveç'e gönderdim. Yurt dışındaki müzisyenler sadece Türkler değil, yabancı müzisyenler de istiyor. Bu şekilde sipsimizin dünyadaki sazlarla çalınabilir hale geldiğine inanıyorum. 8 ayrı seste sipsiye ulaştık. Yerel sipsicilerimiz 'la' ve 'sol' karar sipsi çalar. Biz bunu 8 ayrı sese ulaştırdık. 'Re'den kalın 'si'ye kadar sipsi yaptık. Sipsiyi normal formattan çıkardık. Bütün akortlarda sipsi yapabiliyoruz."

'GÖNÜLLÜ USTA ÖĞRETİCİLİK YAPABİLİRİM'

Üniversitelerde çalgı yapımı bölümünün açılmasını isteyen Hüseyin Demir, şöyle devam etti:

"Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2016'da Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. Bu benim en büyük idealimdi. Sağ olsun Mustafa Saatçı hocam, 2011 yılında Bulgaristan'da birincilik ödülü alıp gelince kendisini ziyaret ettim. 'Bizden bir talebiniz var mı' diye sordu. Şahsım adına bir talebim olmayacağını ancak üniversitemiz bünyesinde Türk Müziği Konservatuvarı'nın açılmasını istedik. Sağ olsun ilgilendi ve üniversitemizde Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. Burada bir tek idealim kaldı o da inşallah üniversitemizde Çalgı Yapım Atölyesi açılmasını bekliyoruz umutla. Gerekirse ben bu bölümde gönüllü, ücretsiz usta öğretici olarak görev alabilirim. Bu enstrümanımızın ölümsüzleştirilmesini ve üniversite bazında, bilimsel anlamda gelişmesini canı gönülden istiyorum."

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:38
Öğle 12:53
İkindi 15:33
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 20
2. Alanyaspor 10 19
3. Sivasspor 10 18
4. Malatyaspor 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 11 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 11 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 23
2. Barcelona 11 22
3. Real Madrid 11 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6