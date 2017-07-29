Sinop’ta orman yangını

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'un, Karakum mevkisinde çıkan yangında 10 hektar orman kül oldu.

Yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çevrede oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım ederken, alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI