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Sinop’ta havyar 600 liradan satılıyor

Esra AKSU/SİNOP, () -SİNOP'ta kefal yumurtaları tuzlanıp, kurutulduktan sonra havyar olarak kilosu 600 TL'den satılıyor. Sinop'ta balıkçı tezgahlarını havyarlar süslüyor. Avlanan kefalin yumurtalarını kurutup tuzlayan balıkçılar havyar...

Sinop’ta havyar 600 liradan satılıyor

Esra AKSU/SİNOP, () -SİNOP'ta kefal yumurtaları tuzlanıp, kurutulduktan sonra havyar olarak kilosu 600 TL'den satılıyor.
Sinop'ta balıkçı tezgahlarını havyarlar süslüyor. Avlanan kefalin yumurtalarını kurutup tuzlayan balıkçılar havyar olarak tezgahta vatandaşlara sunuyor. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, havyarların genellikle 10 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında hazırlandığını ifade etti. Havyar yapmanın hem zahmetli hem de zaman isteyen bir iş olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Zahmetin fazla olması aynı zamanda çok değerli olmasından dolayı kilosu 600 liradan satılıyor. Daha önce tüketen vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Ancak fiyatı yüksek olduğu için genellikle gram usulü satılıyor" diye konuştu.

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