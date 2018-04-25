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Sinop’ta 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü

Esra AKSU/SİNOP, ()- ÇANAKKALE Savaşı'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri, Sinop’ta sabah namazının ardından '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ile anıldı. 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşüne Vali...

Sinop’ta 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü

Esra AKSU/SİNOP, ()- ÇANAKKALE Savaşı'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri, Sinop’ta sabah namazının ardından '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ile anıldı.
57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşüne Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan ve çok sayıda kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu öğrencilerinden oluşan gençler, sabah namazı vaktinde bir araya geldi. Daha sonra Hükümet Konağı önünde toplanan gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Sinop Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve duaların okunması ile sona erdi.

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