Sinop’ta 19 Mayıs coşkusu

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk sunma ile başlayan program ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

Daha sonra Valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı'nda düzenlenen tören Gençlik Merkezi İşaret Dili Ekibi Özden Şahin eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından yapıldı. Program, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam etti.

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