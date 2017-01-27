Sinop’ta 101 köy yolu ulaşıma kapandı

İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP’un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre Ayancık'ta 71, Erfelek'te 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP’un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.