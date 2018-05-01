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Sinop’ta 1 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, () -SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na...

Sinop’ta 1 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, () -SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı. Polis tarafından İskele Meydanı girişinde oluşturulan arama noktasında, etkinliğe katılanların üst aramasını yapıldı. Daha sonra, toplanan işçiler, daha önce hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, CHP İl Başkanı Barış Ayhan, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek’in katıldığı etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen etkinlikte meydanda toplanan kalabalık burada 1 Mayıs’ı halaylar çekerek kutladı. 

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