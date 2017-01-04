Sinop'ta zehirlenen 10 balıkçı, hastaneye kaldırıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP () - SİNOP açıklarında avlanan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi. Sinop Limanı'na yanaşan tekneden alınan balıkçılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Trabzon'dan avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi dün gece Sinop açıklarında aniden rahatsızlandı. Hemen ağları toplayarak Sinop Limanı'na gelen teknedeki balıkçılara ilk müdahaleyi ihbar üzerine hazır bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Balıkçılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar, yaşları 30 ile 55 arasında değişen balıkçılar Halil Ocak, Ahmet Ocak, Halis Çoban, Halit Çoban, Cemal Özdemir, Mustafa Özdemir, Tahsin Çağlı, Selahattin Güneş, Muhammet Kulaç ve Abdullah Baba'nın tedavilerinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.