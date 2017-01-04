Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Sinop'ta zehirlenen 10 balıkçı, hastaneye kaldırıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP () - SİNOP açıklarında avlanan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi. Sinop Limanı'na yanaşan tekneden alınan balıkçılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Trabzon'dan...

Sinop'ta zehirlenen 10 balıkçı, hastaneye kaldırıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP () - SİNOP açıklarında avlanan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi. Sinop Limanı'na yanaşan tekneden alınan balıkçılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Trabzon'dan avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi dün gece Sinop açıklarında aniden rahatsızlandı. Hemen ağları toplayarak Sinop Limanı'na gelen teknedeki balıkçılara ilk müdahaleyi ihbar üzerine hazır bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Balıkçılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar, yaşları 30 ile 55 arasında değişen balıkçılar Halil Ocak,  Ahmet Ocak, Halis Çoban, Halit Çoban, Cemal Özdemir, Mustafa Özdemir, Tahsin Çağlı, Selahattin Güneş, Muhammet Kulaç ve Abdullah Baba'nın tedavilerinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55