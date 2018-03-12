Sinop'ta yoğun sis

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’ta öğle saatlerinde aniden bastıran sis hayatı olumsuz etkiledi.
Son birkaç gündür hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Sinop'ta bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sis kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü kentte özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis daha sonra etkisini kaybederek, yerini güneşli havaya bıraktı.
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Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’ta öğle saatlerinde aniden bastıran sis hayatı olumsuz etkiledi.