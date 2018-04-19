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Sinop'ta üniversite öğrencileri sahili temizledi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu önderliğindeki bir grup öğrenci, Sinop'un Sarıkum sahilinde çevre temizliği yaptı. Prof. Dr. Gülten İmamoğlu ve beraberindeki...

Sinop'ta üniversite öğrencileri sahili temizledi
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu önderliğindeki bir grup öğrenci, Sinop'un Sarıkum sahilinde çevre temizliği yaptı.
Prof. Dr. Gülten İmamoğlu ve beraberindeki OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Sarıkum sahilinde ambalaj atıkları başta olmak üzere tüm kirleticileri topladı. Sinop Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte OMÜ'lü öğrenciler, "Böyle bir cennetin kirletilmesi inanılır gibi değil. Doğal güzelliklerimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.
TÜM CANLILARA DUYULAN SEVGİ
Yaptıkları anlamlı etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Gülten İmamoğlu ise şunları söyledi:
"Doğal yaşamın hızla bozulduğu ve çılgın gibi tüketime yönlendirildiğimiz günümüzde kendi türü dahil yeryüzünde yaşayan tüm canlılara istemli ya da istemsiz ölümcül zararlar veren insanoğlunun vicdanı ile yüzleşmesini amaçlamaktayız. Evrende bizi kuşatan hava, su ve toprağı bizimle paylaşan tüm canlılara duyduğumuz sevgi ve saygının yaradana duyulan saygı kadar önemli olduğunun farkındayız. Mesleğimiz ne olursa olsun yaşama dair tüm çıktıların doğaya ve diğer türlere zarar vermesi noktasında hepimiz sorumluyuz. Bizler bu sorumluluğun tüketici halkası olarak Sarıkum sahilindeki tüm ambalaj atıklarını toplayarak onu tüm öğrenciler ile beraber sanatsal bir forma dönüştürdük. Hem sahildeki güzellikleri gölgeleyerek çevreye zarar veren atıklardan arındırmış olacağız hem de ortaya çıkan sanat eseri ile her kesime örnek olmasını sağlayacağız. OMÜ ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü olarak bu projelerin yaygınlaşmasını istiyor ve vatan sevgimizi göstermenin en iyi yollarından biri olduğuna inanıyoruz."

FOTOĞRAFLI
 

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