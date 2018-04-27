Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Sinop'ta TOKİ konutları kurayla sahiplerini buldu

Esra AKSU/DİKMEN(Sinop), () - SİNOP'un Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar, düzenlenen kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi...

Sinop'ta TOKİ konutları kurayla sahiplerini buldu

Esra AKSU/DİKMEN(Sinop), () - SİNOP'un Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar, düzenlenen kura çekilişi ile sahiplerini buldu.
Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar için konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekimi programı düzenlendi. Dikmen İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kura ile 94 aile ev sahibi oldu. Törende ilk kurayı çeken Sinop Valisi Hasan İpek, Erdoğan Kıvanç isimli vatandaşın ismini belirledi. Programa Vali İpek'in yanı sıra, Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, Dikmen Belediye Başkanı Saim İstanbullu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Başkök, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Lale ve vatandaşlar katıldı.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314