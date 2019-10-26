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Sinop'ta taş yüklü kamyonda yangın
SİNOP'ta seyir halinde alev alan taş yüklü kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, dün gece saatlerinde Sinop-Boyabat karayolu Derecuma mevkiinde meydana geldi. Tekin Küçük idaresindeki 57 AB 305 plakalı taş yüklü kamyon seyir...
GENEL 26.10.2019, 09:51
SİNOP'ta seyir halinde alev alan taş yüklü kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, dün gece saatlerinde Sinop-Boyabat karayolu Derecuma mevkiinde meydana geldi. Tekin Küçük idaresindeki 57 AB 305 plakalı taş yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı. Kamyondan inen sürücü itfaiyeye haber verdi. Isınan balatalardan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün gece saatlerinde Sinop-Boyabat karayolu Derecuma mevkiinde meydana geldi. Tekin Küçük idaresindeki 57 AB 305 plakalı taş yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı. Kamyondan inen sürücü itfaiyeye haber verdi. Isınan balatalardan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.
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