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Sinop'ta sağanak etkili oldu

SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.  Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerini su basarken,...

GENEL 07.09.2019, 15:09
Sinop'ta sağanak etkili oldu
SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. 
Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerini su basarken, bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale oluşturdu. Bu anları bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. 

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