Sinop'ta 'Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yılında '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe, vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. 'Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'ne Vali Köksal Şakalar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş Hükümet Meydanı'nda sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

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