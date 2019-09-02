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Sinop'ta hamsi bereketi
KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Sinopta, balıkçı tezgahları istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile doldu. Vatandaşlar, sezonun ilk hamsisine...
GENEL 02.09.2019, 18:58
KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Sinopta, balıkçı tezgahları istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile doldu. Vatandaşlar, sezonun ilk hamsisine yoğun talep gösterdi.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken; istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Bu yüzden de tekneler palamut yerine hamsi ağlarını koyarak hamsinin peşine düştüler. Bu iyi bir şey değil, palamut hiç görünmüyor çünkü. Uzun zamandan beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama balıkçılar da haklı olarak geçimini sağlamak için diğer seçeneklere başvurarak, hamsi avcılığına başladı. Bunun yanında da mezgit, istavrit oluyor. Karadeniz balıklarının hemen hemen tamamı var, palamut hariç” dedi.
Müşteri Yaşar Günel de, “Sezon iyi başlamış. Hamsi almaya geldim. Fiyatı uygun" diyerek bu yıl hamsiyi bol tüketmeyi temenni ettiklerini söyledi.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken; istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Bu yüzden de tekneler palamut yerine hamsi ağlarını koyarak hamsinin peşine düştüler. Bu iyi bir şey değil, palamut hiç görünmüyor çünkü. Uzun zamandan beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama balıkçılar da haklı olarak geçimini sağlamak için diğer seçeneklere başvurarak, hamsi avcılığına başladı. Bunun yanında da mezgit, istavrit oluyor. Karadeniz balıklarının hemen hemen tamamı var, palamut hariç” dedi.
Müşteri Yaşar Günel de, “Sezon iyi başlamış. Hamsi almaya geldim. Fiyatı uygun" diyerek bu yıl hamsiyi bol tüketmeyi temenni ettiklerini söyledi.
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