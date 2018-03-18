Sinop'ta Çanakkale şehitleri anıldı

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Deniz Şehitliği'nde yapılan törene Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, kurum ve kuruluşların müdürleri ile çok sayıda Sinoplu katıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitlik defterini imzalayan Vali İpek, törende yaptığı konuşmada, "Anadolu’nun ilk şehidi Seyit İbrahim Bilal Hazretleri ile başlayıp, bugün anıtları önünde tören yaptığımız 1853 yılında Sinop Deniz Savaşı şehitleri ile 'Çanakkale Geçilmez' denilerek, kahramanlık destanı yazıldığı Çanakkale Savaşı ile devam eden şehitler kervanına, ülke olarak Güneydoğu bölgesinde yürütülen, amacı sadece ülkemizin ve bölge halkının güvenliği için değil; ümmetin ve mazlumların umudu olmak ve zalimlere karşı hakkı tutup, kaldırmak olan 'Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitlerimiz de katılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimiz ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

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