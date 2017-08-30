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Sinop'ta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.  Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal...

Sinop'ta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. 
Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Tören Valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan vevatandaşlar katıldı. Vali Hasan İpek'in halkın bayramını kutlamasının ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Askerlerin, şehit yakınları ve gazilerin, sporcu gruplarının ve askeri araçların geçidi ile tören sona erdi.
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