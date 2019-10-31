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Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan,...
GENEL 29.10.2019, 16:08
Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskele Meydanı'nda süren resmi törende, öğrencileri şiir okudu, yöresel halk oyunu gösterileri sundu. Gösteriler, tören alanını dolduranlarca ilgiyle izlendi. Törende konuşan Vali Şakalar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tören, öğrencilerin ardından resmi ve sivil araçların geçişiyle sona erdi.
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