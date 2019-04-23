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Sinop'ta 23 Nisan kutlaması

SİNOP'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Sinop Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin...

Sinop'ta 23 Nisan kutlaması
SİNOP'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Sinop Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, Sinop Atatürk Spor Salonu'ndaki programla devam etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Programda minik öğrencilerin yöreye özgü halk oyunları gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Kutlamalar, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

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