Sinop'ta 23 Nisan coşkusu

SİNOP'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Sinop Valiliği Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nun bahçesindeki programla devam etti. Öğrencilerle ve velilerin katıldığı programda, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Kutlamalar çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri ile devam etti. Öğrencilerin gösterileri veliler tarafından ilgiyle izlendi. Ardından çok sayıda öğrenci bir araya gelerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturdu.

Törene Sinop Valisi Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mithat Öz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Koray Kemiksiz, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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