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'Sinop'ta 2019'da su sıkıntısı yaşanmayacak'

Esra AKSU/SİNOP, () - DEVLET Su İşleri (DSİ) 74'üncü Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Sinop'taki barajların doluluk oranlarıyla ilgili, "2019 yılında Sinop'taki barajların doluluk oranlarında bir problemimiz yok. 2019 yılında...

'Sinop'ta 2019'da su sıkıntısı yaşanmayacak'

Esra AKSU/SİNOP, () - DEVLET Su İşleri (DSİ) 74'üncü Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Sinop'taki barajların doluluk oranlarıyla ilgili, "2019 yılında Sinop'taki barajların doluluk oranlarında bir problemimiz yok. 2019 yılında su konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağız" dedi.
DSİ 74'üncü Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Sinop'ta bulunan baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Sinop'ta, 2019 yılında su konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Güldoğan, "2019 yılında Sinop'taki barajların doluluk oranlarında bir problemimiz yok. Öncelikle Sinop'un Erfelek ve Gerze'ye içme suyu sağlayacak barajımızda yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. 2019 yılı içerisinde herhangi bir problem ön görmüyoruz. Sulama amaçlı yapılan göletlerimizde de aynı şekilde geçen yıla nazaran ufak farklılıklar olsa da çok büyük bir sıkıntı beklemiyoruz. 2019 yılında su konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağız Sinoplu olarak inşallah" dedi.

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