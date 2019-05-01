Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Sinop'ta 1 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar, İskele...

Sinop'ta 1 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Alanda toplanan işçiler, hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte konuşan KESK'e bağlı Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Hakan Eker, “'Yaşasın özgür, demokratik Türkiye' diye haykırıyoruz. Savaşlara hayatların yerinden edilmesine karşı, barışta ısrar edenleriz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yoksullar, ezilenler. Bizim merminin fiyatından haberimiz yok. Öğrenmek de istemiyoruz. Biz savaş ve çatışma politikalarıyla ülkenin bugüne geleceğine dair çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere karşı buradayız. 1 Mayıs alanından umudu büyütüyor, haykırıyoruz" dedi.
Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından, kalabalığın türküler eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328