Sinop, su sorunu yaşamayacak

SİNOP'ta kurak geçen mevsimin ardından son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı.

Barajlardaki su seviyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan, Sinop DSİ 74. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, kentte su sorunu yaşanmayacağını belirtti. Güldoğan, “Bu sene, önceki yıllara göre daha kurak geçmesine rağmen barajlarımızda şu an herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Doluluk oranlarına baktığımızda 2017’ye göre biraz daha düşük olsa da çok büyük sıkıntı görülmüyor. Ama geçen ayın oranına baktığımızda sular yükseliyor barajlarımızda. Özellikle, Sinop’a içme suyu sağlayan Erfelek Barajı'nda tamamen barajımız dolu. İçme suyu açısından herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz” dedi.



FOTOĞRAFLI