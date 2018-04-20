‘Sinop Nükleer Santral İstemiyor’ mitinginin yasaklanmasına tepki

SİNOP’ta nükleer santrale karşı pazar günü yapılması planlanan mitingin, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanması üzerine açıklama yapan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Dönem Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Bu yasaklama kabul edilemez" dedi.

Mitingin iptal edilmesine anlam veremediklerini belirten SAMÇEP Dönem Sözcüsü Mehmet Özdağ, "13 yıldır Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümünde, nükleer santral yatırımlarına karşı düzenli hale getirilen ve bahar şenliği havasında kardeşçe, keyifle, dayanışmayla Türkiye'nin her tarafından bir araya gelen ekoloji mücadelesi verenlerin katılımıyla düzenlenen miting bu yıl yapılamıyor. Bu yıl çok görkemli olması beklenen 22 Nisan Pazar günü yapılacak ‘Sinop Nükleer Santral İstemiyor’ mitingi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Belli ki bu birilerini rahatsız etmiş olmalı. Sinop Valiliği bu mitinge başlangıçta izin vermiştir. Bu izin doğrultusunda Samsun Çevre Platformu koordinasyonu ile Samsun’da pek çok demokratik kitle örgütünün yanı sıra siyasi partilerden de katılım desteği olacağı biliniyordu. Mitinge katılımları sağlamak üzere onlarca özel otomobil ve otobüsler için kontenjan hazırlıklarımızı yapmıştık” dedi.

Hukuki direnme haklarını kullanacaklarını ifade eden Özdağ, “Sadece ‘Sinop Nükleer Santral İstemiyor’ mitingi değil, 21 Nisan tarihinde Japaoya’dan Fukuşima felaketinin tanıklarının da katılacağı 'Çernobil'den Fukuşima'ya Nükleer Santraller Gerçeği' konulu panel de iptal edilmiş durumdadır. Türkiye’nin en önemli seçimlerine sayılı günler kala en demokratik hakların kullandırılmaması anlamına gelen bu yasaklama kabul edilemez. Bu yasaklama ve anti demokratik uygulamalara karşı meşru, hukuki direnme hakkımızı kullanacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” diye konuştu.



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