Sinop kıyalarında kuş sayımı yapıldı

İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP'ta Orman Su İşleri Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yapılan protokolle kuş sayımı yapıldı.

Orman ve Su İşleri 10'uncu Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi arasında yapılan protokol gereğince 'Su Kuşu Sayımı' Sinop'un kıyıları ve Sarıkum Gölü'nde yapıldı. Daha önceden belirlenen noktalarda yapılan sayımlarda, su kuşları türleri ve sayıları hakkında bilgiler kayıt altına alındı. Görülen bazı türler arasında sütlabi, gümüş martı, sakarmeke, dikkuyruk, elmabaş patka, tepeli patka, yeşilbaş, gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl, büyük ak balıkçıl, tepeli karabatak, küçük batağan ve kara gerdanlı dalgıç yer aldı.

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