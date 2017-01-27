Sınırdaki üs bölgesinde askerlere en iyi koşullar sağlanıyor

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Tekeli 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde zorlu doğa koşulları altında terör mücadelesi yapan askerlerin morali oldukça yüksek. Askerin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için komutanlar her türlü imkanı seferber ediyor.

Türkiye- İran ve Irak sınırında bulunan 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde gece gündüz hudut güvenliği için pusu, keşif, gözetleme ve dinleme yapan Mehmetçik, görev dönüşü kendileri için 2807 rakımlı Mirgesav üs bölgesine kurulan modern ve yüksek güvenlikli konteynerlerde dinlenip sosyal etkinliklerini yapabiliyor.

PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Mirgesav Dağı'nın zirvesine son model konterynerlerle kurulan üs bölgesinde elektrik enerjisi, güneş panelleri ve jeneratörlerle elde ediliyor. Klimalarla ısıtılan konteynerlerde konfor sağlanırken, sıcak su imkanı ve her öğün sıcak yemeğin çıktığı üs bölgesinde, Mehmetçik görev dönüşü dinlenme saatlerinde satranç oynayıp, kitap okuyup film izleyebiliyor. Ayrıca açık lise okuyan öğrencilere kaynak kitap sağlandığı gibi çalışma imkanı da veriliyor. Açık lise okuyan askerler, Tekeli bölgesindeki diğer öğrencilerle birlikte sınava Tekeli 2. Hudut Taburu'da giriyor.

KARDAN SU ELDE EDİLİYOR

Zor doğa şartlarında vatan savunması yapan Mehmetçik, Mirgesav Dağı zirvesinde bu zorlu doğa şartlarını lehine çevirebiliyor. Günlerce yağan ve kalınlığı metrelerce olan kar, Mehmetçik için aynı zamanda hayat kaynağı oluyor. Şemdinli 34'ncü Hudut Tugay Komutanlığı'nın geliştirdiği projeyle suyun az olduğu bölgede kar suları bir sistem sayesinde eritilerek depolara aktarılıyor. Elde edilen litrelerce su üs bölgesinde temizlik ve banyo ihtiyacı için kullanıyor.



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