Sınırdaki güvenlik kameralarını Trimbox koruyor

İSTANBUL, () - TÜRKİYE sınır güvenliği için Aselsan tarafından yerleştirilen kameraların voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda hasar aldığını söyleyen Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Bu bölgedeki tesisatları korumak için bize talep geldi, voltaj dengeleyici 'Trimbox' ile bu sorun ortadan kaldırdık, şu ana kadar cihazdan bölgeye 306 adet gönderdik" dedi.

Aselsan, Türkiye sınır güvenliği konusunda teknoloji tabanlı bir politika izlediğini ve geliştirilen kameralar sayesinde 24 saat boyunca sınırların izlediğini belirtti. Elektrikte meydana gelen voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ya da trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda ise kameraların hasar aldığına ve çalışmadığına dikkat çeken Yurttaş, "Kameraların elektrik kaynaklı hasar alması, çalışmamasına ve güvenlik zafiyetine sebep oluyor, kameralar ise ekstra maliyet getiriyordu. Yerli ve milli olarak üretilen voltaj dengeleyici 'Trimbox’ sınır güvenliğinde kullanılan bu kameraların sorunlarını ortadan kaldırdı" diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİ MOBESE KAMERALARINA MONTE EDİLDİ

Aşırı gerilim durumlarında dahi kameraların zarar görmeden çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yurttaş, "Aselsan, sınır hattında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüzlerce MOBESE kamerasına yerli üretim voltaj dengeleyici cihazı monte edilerek modernize edildi. Elde edilen başarının ardından voltaj dengeleyici cihaz Türkiye geneli MOBESE kameralarına monte edildi. Cihaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan özel kameralarda da kullanıldı" dedi.

“CİHAZ TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ”

Trimbox’ın tamamen yerli ve milli olduğunu ifade eden Yurttaş, "Yıldırım düşen bölgelerde ve askeri tesislerde kullanılan tesisatları korumak için bize bir talep geldi. İlk 61 adet ön sipariş ile gönderdik. Daha sonra 245 adet daha gönderdik. Önümüzdeki süreçte bunların artacağını düşünüyoruz. Ayrıca Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hakkari’deki MOBESE kameraları için de 15 tane ürün istendi. Daha sonra onlara da 110 adet ürün gönderdik. Dünyada marka olmuş dev firmalara bakıldığında, hepsinin devletlerinin desteği ile bunu başardığını görebiliriz. Devletimizin manevi desteği ile hedefimiz bütün dünyada kullanılan bir Türk markası olmak" diye konuştu.

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