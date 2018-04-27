Sınırda yakalanan köpekleri alan olmadı

EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve ihale ile satışı sunulan 9 yavru köpeğe, 1250 ile 1558 lira arasında değişin fiyatları yüksek bulununca alıcı cıkmadı.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen Ocak ayında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 9 yavru köpek, muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Köpekler, bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından tanesi 1250 ile 1558 lira arasında değişen fiyatlarla ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılan 2 kişi, fiyatı yüksek buldu. İhale kuruluna 9 yavru köpek için fiyat teklifi verildi. Kurul verilen teklif fiyatı değerlendirip gelecek günlerde karar vereceğini açıkladı.

İhaleye katılan Serkan Oktay, kızı istediği için bir köpek satın almak istediğini belirterek, "Basından köpek satışı olduğunu duydum. Kızım bir köpek istiyordu, onun istediği köpek cinsi burada satışta vardı. Onun için bugün ihaleye geldim. Ben bir teklif verdim, değerlendirip Pazartesi açıklayacaklarını söylediler. Kızım köpeği beğendi, sokakta kalmaması için evde bakalım diyerek geldim. Bekleyeceğiz" dedi. Bir gazetecinin, "Buradan köpek alamazsanız, barınaktan kızınıza köpek sahiplenmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine Oktay, "Evimiz apartmanda olduğu için barınaktan ev içinde bakılacak köpekler tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçemiz olmadığı için barınakta kolay kolay ev içinde bakılacak köpek bulamıyorsunuz" dedi.

'MAL GİBİ SATILMASINA KARŞIYIM'

Yakalanan yavru köpeklere 5 aydır yedieminlik yapan Emirhan Karışık, köpeklerin satılmasına karşı olduğunu söyledi. Karışık, "Köpeklerin mal gibi satılmasına karşıyım. Biz hayvanseverler olarak bu yakalanan masum canların satış amaçlı değil de sahiplenmek amaçlı alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulan 4 Çin Aslanı, 1 Pug, 1 Maltese Terrier, 3 King Charles cinsi köpek için tekrar ihaleye çıkılacağı belirtildi.



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