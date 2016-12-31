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Sınır köyündeki öğrencilerden şehit anması: Allah sizi korusun kahraman askerler

ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'ne bağlı ve Suriye sınırındaki Alakamış Köyü'ndeki ilkokul öğrencileri 15 Temmuz ve El Bab şehitlerini anmak için bir video hazırladı. Şehitlerin tek tek adları okunurken, 'Asker selamı' vererek öne çıkan...

Sınır köyündeki öğrencilerden şehit anması: Allah sizi korusun kahraman askerler
ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'ne bağlı ve Suriye sınırındaki Alakamış Köyü'ndeki ilkokul öğrencileri 15 Temmuz ve El Bab şehitlerini anmak için bir video hazırladı. Şehitlerin tek tek adları okunurken, 'Asker selamı' vererek öne çıkan öğrenciler "Burada" dedi. En son olarak 15 Temmuz şehidi astsubay Ömer Halisdemir adı okununca bütün öğrenciler hep bir ağızdan, 'Burada' dedikten sonra, "Allah sizi korusun kahraman askerler" dedikleri görüldü.

İdil İlçesi'ne bağlı Suriye sınır kesiminde bulunan Alakamış Köyü İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 15 Temmuz ve El Bab şehitlerini anmak için bir video hazırladı. Şehitleri anmak için hazırladıkları ve sosyal medyada paylaştıkları video, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Okul bahçesinde öğretmen tek tek şehit ismi okurken, öğrenciler asker selamı vererek bir adım öne çıkıp, 'Burada' dediği videoda son olarak 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ismi okununca hep birlikte öne çıkıp asker selamı verdikleri ve 'burada' dedikleri görüldü.
İlkokul öğrencileri daha sonra sınırda ve kırsal alan ile sınır ötesinde görev yapan askerlerlere selam verip mesaj gönderiyor. Videonun sonunda, öğrencilerin sesli mesajında, "Allah sizi korusun kahraman askerler" ve "Şırnak'tan selam sizi çok seviyoruz" dedikleri görülüyor.

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