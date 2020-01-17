Sınır köylerindeki kız çocukların kuaför sevinci

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında Irak sınırında bulunan Ortaköy'de kuaföre gidemeyen kız çocuklarına kuaförlük hizmeti sunuldu.Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Kuaförüm köyümde' projesi kapsamında ilçeye bağlı köy okullarındaki kız çocuklarına kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında Irak sınırında bulunan Ortaköy'e gelen kadın kuaförler, kız çocuklarının saç bakımını yaptı. Kadın kuaförler, kız çocuklarının okudukları sınıflarda saç bakımlarını yaparken, ilk kez kuaförle tanışan çocukların heyecanlandıkları görüldü.Projenin amacının kuaföre gidemeyen kız çocuklarına yönelik olduğunu anlatan kuaför Meryem Yanlıç, "Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir proje başlattık. İlçemize bağlı 10 köy okulunda okuyan bütün kızlarımızın saç kesimini üstlendik. İlçeye gelemeyen bütçesi olmayan öğrencilerimizin saçlarını kestik ve bakımlarını yaptık. Saç bakımı yaptığımız kızlarımızın mutlu olduğunu gördük" dedi.Kız öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan bakım sonrası saçlarının çok güzel olduğunu söyleyen Besna Nur Binici, "Kırıkları aldılar, bakım yaptılar. Saçlarıma yeni bir doğallık kattılar" diye konuştu.Havin Emlik ise daha önce annesi tarafından saçının kesildiğini belirterek, "Kuaför ablalarımız Silopi'den buraya geldiler. Saçlarımız kestiler. Bazen annemiz yada ablamız saçımızı kesiyordu. Maddi durumda sıkıntılarımız oluyordu. Silopi’ye gidemiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.



