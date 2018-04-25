Sınır dışı edilen eşiyle adadaki evlerine dönmek istiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eşi Mehmet Akhan'ın, evlendikten 4 ay sonra üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp, sınır dışı edilmesi üzerine Hatay'daki ailesinin yanına yerleşen Fatma Akhan, "Eşime adaya giriş yasağı konuldu. Adadaki evimize dönmek istiyoruz" dedi.

Mehmet Akhan, KKTC'li Fatma Akhan ile evlendikten 4 ay sonra üzerinde 1 gram bonzai ile yakalanıp, 1 ay hapse mahkum edildi. Mehmet Akhan, cezaevinden çıktığı gün evine uğrayamadan sınır dışı edildi. Hamile olan Fatma Akhan ise KKTC'de yalnız kalınca Hatay'a ailesinin yanına gitti. Akhan, doğumu da Hatay'da yaptı.

Fatma Akhan, "KKTC'de doğdum, KKTC'de büyüdüm. Bizim birlikteliğimizi bozmasınlar. Kızımız oldu, kızım KKTC vatandaşı, ben de KKTC vatandaşıyım; ama eşim hakkında sınır dışı kararı verildi. İlgili makamlardan rica ediyorum. Adadaki evimize dönüp, orada yaşamak istiyoruz. Mağduriyetimizi ortadan kaldırsınlar" diye konuştu.

KKTC vatandaşı olan baba İbrahim Kaya ise "Kızım bir Türkiye'de bir KKTC'de yaşam sürmek zorunda kalıyor. Onların yuvası KKTC'de" dedi.

Akhan çiftinin avukatı Türk Hasan Yücelen de aile birliği için bu durumdaki kişilerin önünün açılmasını istedi. Modacı Barbaros Şansal'ın sınır dışı kararının kaldırılmasını örnek göstererek, "Ailelerin yıkılmasının önüne geçilmeli" dedi.



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