Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Sınır dışı edilen eşiyle adadaki evlerine dönmek istiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eşi Mehmet Akhan'ın, evlendikten 4 ay sonra üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp, sınır dışı edilmesi üzerine Hatay'daki ailesinin yanına yerleşen Fatma Akhan,...

Sınır dışı edilen eşiyle adadaki evlerine dönmek istiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eşi Mehmet Akhan'ın, evlendikten 4 ay sonra üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp, sınır dışı edilmesi üzerine Hatay'daki ailesinin yanına yerleşen Fatma Akhan, "Eşime adaya giriş yasağı konuldu. Adadaki evimize dönmek istiyoruz" dedi.
Mehmet Akhan, KKTC'li Fatma Akhan ile evlendikten 4 ay sonra üzerinde 1 gram bonzai ile yakalanıp, 1 ay hapse mahkum edildi. Mehmet Akhan, cezaevinden çıktığı gün evine uğrayamadan sınır dışı edildi. Hamile olan Fatma Akhan ise KKTC'de yalnız kalınca Hatay'a ailesinin yanına gitti. Akhan, doğumu da Hatay'da yaptı.
Fatma Akhan, "KKTC'de doğdum, KKTC'de büyüdüm. Bizim birlikteliğimizi bozmasınlar. Kızımız oldu, kızım KKTC vatandaşı, ben de KKTC vatandaşıyım; ama eşim hakkında sınır dışı kararı verildi. İlgili makamlardan rica ediyorum. Adadaki evimize dönüp, orada yaşamak istiyoruz. Mağduriyetimizi ortadan kaldırsınlar" diye konuştu.
KKTC vatandaşı olan baba İbrahim Kaya ise "Kızım bir Türkiye'de bir KKTC'de yaşam sürmek zorunda kalıyor. Onların yuvası KKTC'de" dedi.
Akhan çiftinin avukatı Türk Hasan Yücelen de aile birliği için bu durumdaki kişilerin önünün açılmasını istedi. Modacı Barbaros Şansal'ın sınır dışı kararının kaldırılmasını örnek göstererek, "Ailelerin yıkılmasının önüne geçilmeli" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314